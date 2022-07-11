Минфин Беларуси обвинил Fitch Ratings в субъективной оценке кредитоспособности Беларуси.

«В рамках проведения обзора кредитного рейтинга Беларуси рейтинговым агентством Fitch были проигнорированы подробные разъяснения и аргументированная просьба Министерства финансов о полном и всестороннем анализе ситуации с осуществлением платежей по еврооблигациям. Сложившиеся обстоятельства, по нашему мнению, указывают на субъективный подход в оценке кредитоспособности Республики Беларусь со стороны рейтингового агентства Fitch», - говорится в сообщении Минфина.

Ведомство напомнило, что Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch в рамках принятых Западом в отношении Беларуси 7 июля 2022 года санкционных решений заявили о приостановке работы в качестве регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента по еврооблигациям Республики Беларусь.

«В этой связи Министерство финансов повторно заявляет, что в таких условиях вынуждено выбирать альтернативные варианты исполнения обязательств по еврооблигациям перед держателями, так как ситуация по своей сути является форс-мажорной. Однако рейтинговое агентство Fitch игнорирует данные обстоятельства и фактическую невозможность западных расчетно-клиринговых систем исполнять в полном объеме свои обязательства по надлежащему переводу денежных средств владельцам еврооблигаций Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Напомним, Fitch Ratings на прошлой неделе понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Республики Беларусь в иностранной валюте до «C» с «CCC. Снижение рейтинга последовало за объявлением Министерством финансов 29 июня о совместном постановлении Совмина и Нацбанка Беларуси о том, что платежи по еврооблигациям будут вместо долларов США осуществляться в белорусских рублях на счет в Беларусбанке, открытый для платежного агента по евробондам.

Первая выплата начисленных в долларах процентов по еврооблигациям с погашением в 2027 году в местной валюте была осуществлена 29 июня, в день объявления о решении осуществлять платежи в нацвалюте. В Fitch заявили, что это противоречит условиям размещения облигаций, не допускающих расчетов в альтернативных валютах.

В агентстве предупредили, что будут считать дефолтом предложенный Беларусью альтернативный вариант обмена еврооблигаций на номинированные в долларах гособлигации, размещенные Минфином на внутреннем рынке, расчеты по которым также будут осуществляться в белорусских рублях.