ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14 ИЮЛЯ ОТПРАВИТСЯ В ПЕРВЫЙ РЕЙС


12:49 12.07.2022

14 июля 2022 года в первый рейс отправится дополнительный поезд № 250/249 Минск — Санкт-Петербург — Минск, назначенный на летний период.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, расписание движения составлено таким образом, чтобы белорусы смогли отправиться в Санкт-Петербург на три дня. На территории Беларуси предусмотрены остановки на станциях «Жодино», «Борисов», «Толочин», «Орша» и «Витебск».

Из Минска поезд № 250/249 будет отправляться с 14 июля по 25 августа по четвергам в 19:15. Прибытие в Санкт-Петербург — по пятницам в комфортное для туристов утреннее время 9:20.

В обратном направлении поезд будет курсировать с 17 июля по 28 августа по воскресеньям. Отправление из Санкт-Петербурга будет в 20:40, а прибытие в Минск — в 10:21 понедельника.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.07.2022
валюта курс
EUR 2.6913
USD 2.6612
RUB 4.3450
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6913 -0.0147
USD 2.6612 -0.0063
RUB 4.3450 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6900 2.7180
USD 2.6300 2.6450
RUB 3.4000 4.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 12.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0120 1.0350
EUR/RUB 61.0000 80.0000
USD/RUB 60.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте