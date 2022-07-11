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ЭКОНОМИКА РБ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14 ИЮЛЯ ОТПРАВИТСЯ В ПЕРВЫЙ РЕЙС
12:49 12.07.2022
14 июля 2022 года в первый рейс отправится дополнительный поезд № 250/249 Минск — Санкт-Петербург — Минск, назначенный на летний период.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, расписание движения составлено таким образом, чтобы белорусы смогли отправиться в Санкт-Петербург на три дня. На территории Беларуси предусмотрены остановки на станциях «Жодино», «Борисов», «Толочин», «Орша» и «Витебск».
Из Минска поезд № 250/249 будет отправляться с 14 июля по 25 августа по четвергам в 19:15. Прибытие в Санкт-Петербург — по пятницам в комфортное для туристов утреннее время 9:20.
В обратном направлении поезд будет курсировать с 17 июля по 28 августа по воскресеньям. Отправление из Санкт-Петербурга будет в 20:40, а прибытие в Минск — в 10:21 понедельника.
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