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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ФИРМЕ ВЫЯВЛЕНА СХЕМА НЕЗАКОННОЙ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ


12:38 12.07.2022

Более 177 тысяч рублей подоходного налога предъявлено к уплате в бюджет по результатам внеплановой проверки коммерческой организации из Могилева, в ходе которой выявлена схема незаконной минимизации налоговых обязательств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, при внеплановой проверке общества с ограниченной ответственностью, выполняющее работы по огнезащите строительных конструкций, с учетом собранных проверкой доказательств установлено перечисление денежных средств на расчетные счета пяти «подконтрольных» индивидуальных предпринимателей за работы и услуги для ООО, которые фактически ими не выполнялись (не оказывались).

Проверкой установлено, что индивидуальными предпринимателями полученные от ООО денежные средства обналичивались в качестве личного дохода ИП и передавались руководителям ООО без отражения в бухгалтерском и налоговом учете организации в целях избегания перечисления в бюджет подоходного налога с физических лиц.

Проверкой наличные денежные средства в размере 1,3 млн рублей признаны доходом физических лиц, в связи с чем ООО признано налоговым агентом и из сумм выплаченных физическим лицам доходов исчислен подоходный налог с физических лиц.

В соответствии со статьей 33 НК проверкой произведена корректировка налоговой базы по подоходному налогу с физических лиц и предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 175,8 тыс. рублей.

Кроме того, работникам выдавались из кассы организации деньги на хозяйственные нужды общества. При этом авансовые отчеты об израсходованных денежных средствах, выданных в период с 2018 по 2020 год в сумме 11,9 тыс. рублей, проверке не представлены, деньги на расчетный счет или в кассу организации на момент проверки не возвращены. Проверкой вышеуказанные денежные средства признаны доходом физического лица и организации (налоговому агенту) предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 1,6 тыс. рублей.

Всего по результатам проверки предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 177,4 тыс. рублей, исчислены пени в сумме 35,4 тыс. рублей. За нарушения, установленные в ходе проверки, организация привлечена к административной ответственности по статье 14.5 КоАП РБ от 06.01.2021 №91-З в сумме 35 тыс. рублей.
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