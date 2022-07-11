Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) совместно с ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» организуют Республиканский семинар по вопросам изобретательства, рационализаторства и инженерно-технического творчества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, к участию в семинаре приглашаются специалисты конструкторско-технологических, производственно-технических, патентно-лицензионных подразделений промышленных предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций; учащиеся высших и средних учебных заведений в сфере экономического, научно-технического, технологического и инженерного образования и другие.

Потенциальные участники мероприятия могут до 25 июля 2022 г. выслать интересующие вопросы на электронный адрес: .

Онлайн-регистрация для участия по ссылке.