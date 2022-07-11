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ЭКОНОМИКА РБ
САНКЦИИ ЗАПАДА И «ЗАМОРОЗКА» ОТНОШЕНИЙ С УКРАИНОЙ ОБУСЛОВИЛИ ПОЛНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ
11:15 12.07.2022
Принятые коллективным Западом ограничения и «заморозка» отношений с Украиной обусловили полное структурное переформатирование внешней торговли. Это отметил 11 июля 2022 года министр экономики Александр Червяков в ходе заседания межведомственной рабочей группы по формированию проектов прогнозных документов на 2023 год.
По его словам, сегодня предприятия переориентируют свои товарные потоки с западного направления на Восток и Юго-Восток. В первую очередь в Россию, Китай, страны ЕАЭС. Для этого решается целый комплекс задач, связанных с поставкой комплектующих, отработкой новых логистических маршрутов, поиском новых партнеров, переходом на другие валюты в расчетах.
На их выполнение требуется время, и предприятия вынуждены незначительно замедлиться, чтобы не «работать на склад». При этом многие производители уже значительно продвинулись в переориентации своих экспортных потоков.
«За пять месяцев Беларусь на 17% нарастила поставки в Россию, и в 1,5 раза – в Китай. По многим позициям выпадающие объемы в Украину и недружественные страны восстановлены на других рынках и в больших объемах. Речь идет о тракторах, автобусах, грузовой технике, запчастях и так далее. Системная работа по адаптации экономики к изменившимся внешним условиям будет продолжена. Мы планируем восстановительную динамику ВВП уже во втором полугодии», – резюмировал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономикии.
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