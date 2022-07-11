ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


САНКЦИИ ЗАПАДА И «ЗАМОРОЗКА» ОТНОШЕНИЙ С УКРАИНОЙ ОБУСЛОВИЛИ ПОЛНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ


11:15 12.07.2022

Принятые коллективным Западом ограничения и «заморозка» отношений с Украиной обусловили полное структурное переформатирование внешней торговли. Это отметил 11 июля 2022 года министр экономики Александр Червяков в ходе заседания межведомственной рабочей группы по формированию проектов прогнозных документов на 2023 год.

По его словам, сегодня предприятия переориентируют свои товарные потоки с западного направления на Восток и Юго-Восток. В первую очередь в Россию, Китай, страны ЕАЭС. Для этого решается целый комплекс задач, связанных с поставкой комплектующих, отработкой новых логистических маршрутов, поиском новых партнеров, переходом на другие валюты в расчетах.

На их выполнение требуется время, и предприятия вынуждены незначительно замедлиться, чтобы не «работать на склад». При этом многие производители уже значительно продвинулись в переориентации своих экспортных потоков.

«За пять месяцев Беларусь на 17% нарастила поставки в Россию, и в 1,5 раза – в Китай. По многим позициям выпадающие объемы в Украину и недружественные страны восстановлены на других рынках и в больших объемах. Речь идет о тракторах, автобусах, грузовой технике, запчастях и так далее. Системная работа по адаптации экономики к изменившимся внешним условиям будет продолжена. Мы планируем восстановительную динамику ВВП уже во втором полугодии», – резюмировал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономикии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.07.2022
валюта курс
EUR 2.6913
USD 2.6612
RUB 4.3450
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6913 -0.0147
USD 2.6612 -0.0063
RUB 4.3450 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6900 2.7180
USD 2.6300 2.6450
RUB 3.4000 4.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 12.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0120 1.0350
EUR/RUB 61.0000 80.0000
USD/RUB 60.0000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте