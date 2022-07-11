За июнь 2022 г. размер месячной минимальной заработной платы (МЗП) составляет 480 рублей 96 копейки. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Таким образом, в июне МЗП по сравнению с маем не изменилась.

В апреле минимальная заработная плата увеличилась по сравнению с мартом на 1,13 рубля до 480,96 рубля.

Месячная МЗП за март была установлена в размере 479,83 рубля.

В январе и феврале текущего года она составляла 457 рублей.

Минимальная заработная плата является государственным минимальным социальным стандартом в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за труд в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени. Коллективным договором может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже установленного в соответствии с законом.

Напомним, в соответствии с законодательством увеличение доходов предусмотрено для частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Индексация производится в случае превышения 5% порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

Размер месячной «минималки» должен составлять не менее 30% от прогнозируемого значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике, определенного в прогнозе социально-экономического развития страны.

Отметим, что годовая инфляция в Беларуси июне разогналась до 17,6% годовых. Цены на продтовары в годовом выражении выросли на 19,6%, а на непродовольственные товары – на 19,7%. По данным Белстата, месячная инфляция в июне составила 1,1%. С начала года цены выросли на 13,1%.