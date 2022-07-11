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ЭКОНОМИКА РБ


СИЛОВОЙ БЛОК ПОДКЛЮЧАТ К РАБОТЕ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ


09:45 12.07.2022

Председатель Комитета госконтроля Могилевской области Олег Садовский, представители областного управления Департамента финансовых расследований, облисполкома, правоохранительных органов региона и руководство областной прокуратуры обсудили на совещании проблемы в сфере животноводства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, основной вопрос обсуждения касался минимизации непроизводительного выбытия крупного рогатого скота и кардинального решения проблем, связанных с падежом скота.

Выступающие отдельно затронули проблемы нехватки животноводческих кадров, повышения качества кормов и уровня ветеринарного обслуживания, пресечения «серых» схем реализации скота и сокрытия падежа в отчетности путем приписок.

По результатам совещания подготовлены соответствующие предложения органам власти и иным заинтересованным по исправлению ситуации с падежом скота, намечен план совместных действий «силового блока» региона в решении проблем в этой сфере.
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