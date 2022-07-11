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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ РАБОТАЕТ УСТОЙЧИВО И СБАЛАНСИРОВАННО - МИНИСТР


09:32 12.07.2022

Экономика работает устойчиво и сбалансированно. Об этом заявил 11 июля 2022 года министр экономики Александр Червяков в ходе заседания межведомственной рабочей группы по формированию проектов прогнозных документов на 2023 год.

По оценке Министерства экономики, в январе-июне темп роста ВВП составит около 96%. Замедление является вынужденным и связано со структурными изменениями, в первую очередь во внешней торговле. При этом экономика работает устойчиво и сбалансированно.

«Наши флагманы – МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш, Атлант, производители стройматериалов уже сформировали портфели заказов на второе полугодие. Сбалансирована внешняя торговля товарами и услугами: положительное сальдо за пять месяцев – «плюс» 1,7 млрд долларов. Это лучший показатель, начиная с 2012 года.

Существенно замедлился темп роста цен. Если в марте они приросли на 6,1%, то в июне – на 1,1%. Значительно улучшились финансовые результаты организаций: увеличились их чистая прибыль и рентабельность, сократилась долговая нагрузка. Все это говорит о качественном и сбалансированном развитии экономики», - сказал чиновник, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Александр Червяков отметил, что средняя зарплата за пять месяцев выросла на 14,5% и достигла 1561 рубля. Государство в полной мере выполняет свои обязательства перед населением. Своевременно выплачиваются пенсии, социальные пособия, стипендии.
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