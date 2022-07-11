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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ИЮНЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 17,6%


18:00 11.07.2022

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 113,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-июнь текущего года цены выросли по сравнению с январем-июнем 2021 года на 14,6%. При этом годовая инфляция в Беларуси в июне составила 17,6%.

Цены на продовольственные товары в июне выросли по сравнению с маем на 0,7%, с начала года - на 13,7%. В годовом выражении цены на продукты в июне выросли на 19,6%. За январь-июнь 2022 года к январю-июню 2021 года – на 16,2%.

Непродовольственные товары в июне подорожали на 1,5% по сравнению с маем, с начала года - на 15,7%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в июне на 19,7%. За январь-июнь 2022 года к январю-июню 2021 года – на 15,7%.

Цены и тарифы на услуги в июне 2022 года по сравнению с маем выросли на 1,3%, с начала года – выросли на 8,7%. В годовом выражении услуги в июне подорожали на 11,3%. За январь-июнь 2022 года к январю-июню 2021 года цены взлетели на 10,7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 101,6%, с декабрем 2021 г. – 114%.
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