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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ УКАЗА О ЦИФРОВОМ РАЗВИТИИ ОБСУДИЛИ В МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
17:23 11.07.2022
В Минсвязи прошло заседание общественно-консультативного совета по вопросу рассмотрения проекта указа «О цифровом развитии».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, документ разработан в развитие указа от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации».
В заседании совета приняли участие члены совета и представители создаваемых в соответствии с указом № 136 «офисов цифровизации».
Представители Минсвязи предложили вариант проекта указа, предусматривающий утверждение Положения о порядке реализации и финансирования пилотных проектов в сфере цифрового развития и Положения о порядке реализации и финансирования мероприятий в сфере цифрового развития, осуществления государственных закупок в данной сфере.
В ходе заседания прошло обсуждение концепции и подходов, изложенных в проекте указа, высказан ряд действенных замечаний и предложений.
По завершении заседания члены совета решили единогласно одобрить концепцию и подходы в проекте указа «О цифровом развитии» с учетом поступивших замечаний и предложений.
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