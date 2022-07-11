В Минсвязи прошло заседание общественно-консультативного совета по вопросу рассмотрения проекта указа «О цифровом развитии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, документ разработан в развитие указа от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации».

В заседании совета приняли участие члены совета и представители создаваемых в соответствии с указом № 136 «офисов цифровизации».

Представители Минсвязи предложили вариант проекта указа, предусматривающий утверждение Положения о порядке реализации и финансирования пилотных проектов в сфере цифрового развития и Положения о порядке реализации и финансирования мероприятий в сфере цифрового развития, осуществления государственных закупок в данной сфере.

В ходе заседания прошло обсуждение концепции и подходов, изложенных в проекте указа, высказан ряд действенных замечаний и предложений.

По завершении заседания члены совета решили единогласно одобрить концепцию и подходы в проекте указа «О цифровом развитии» с учетом поступивших замечаний и предложений.