ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛАСЬ НА 6,5%

17:02 11.07.2022 В январе-мае 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 28 252,8 млн долларов США, в том числе экспорт – 13 974,1 млн долларов, импорт – 14 278,7 млн долларов. Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-мая 2021 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 93,5%, экспорт – 95,6%, импорт – 91,5%.