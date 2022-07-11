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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРАНС БЕЛАРУСИ РАЗЪЯСНИЛ НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ТАКСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМСИСТЕМ И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
16:24 11.07.2022
В связи с поступающими многочисленными вопросами Минтранс Беларуси разъяснил основные моменты, касающиеся выполнения перевозок автомобилями-такси с использованием информационных систем и мобильных приложений.
Так, согласно закону об автомобильном транспорте и автоперевозках от 14 августа 2007 г., компании, принимающие и передающие заказы на перевозки автомобилями-такси с использованием информационных систем (например, Uber ML B.V, ООО «Яндекс.Такси» и др.), являются диспетчерами такси.
Перевозчики, осуществляющие перевозки пассажиров под брендами диспетчеров, являются перевозчиками автомобилями-такси.
В связи с этим министерство обращает внимание, что автомобили-такси и их водители должны соответствовать требованиям правил автомобильных перевозок пассажиров (утверждены постановлением Совмина № 972 от 30 июня 2008 г.).
Водитель такси должен состоять в трудовых отношениях с перевозчиком (т.е. с ним необходимо заключать гражданско-правовой договор). Исключение – случаи, когда водитель является ИП.
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