В связи с поступающими многочисленными вопросами Минтранс Беларуси разъяснил основные моменты, касающиеся выполнения перевозок автомобилями-такси с использованием информационных систем и мобильных приложений.

Так, согласно закону об автомобильном транспорте и автоперевозках от 14 августа 2007 г., компании, принимающие и передающие заказы на перевозки автомобилями-такси с использованием информационных систем (например, Uber ML B.V, ООО «Яндекс.Такси» и др.), являются диспетчерами такси.

Перевозчики, осуществляющие перевозки пассажиров под брендами диспетчеров, являются перевозчиками автомобилями-такси.

В связи с этим министерство обращает внимание, что автомобили-такси и их водители должны соответствовать требованиям правил автомобильных перевозок пассажиров (утверждены постановлением Совмина № 972 от 30 июня 2008 г.).

Водитель такси должен состоять в трудовых отношениях с перевозчиком (т.е. с ним необходимо заключать гражданско-правовой договор). Исключение – случаи, когда водитель является ИП.