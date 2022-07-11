ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ В МИНСКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАРТИР ВЫРОСЛО НА 1%, А ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ НА 0,7%


15:34 11.07.2022

Предложение квартир на продажу в Минске за неделю, с 4 по 11 июля, слегка увеличилось — плюс 1% в сравнении с прошлым понедельником - с 14,8 до 14,9 тысяч.

Как сообщает Realt, из размещавших на прошлой неделе продавцов снизили цены на свои объекты 4% из них, размер скидки составлял в среднем от 1$000 до $3000.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней снизился 0,7% и составил $1225. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1321, что на 0,5% больше, чем неделей ранее.

Динамика числа объявлений в разрезе сегментов на прошлой неделе была разнонаправленной. Увеличилось число 1- и 3-комнатных квартир — на 1% и 4% соответственно. В то же время число 2- и 4-комнатных сократилось — минус 1% в обоих случаях.

Среди районов города количество объявлений в базе сильнее остальных выросло в Октябрьском, Фрунзенском и Ленинском, сократилось — в Московском, Центральном и Заводском.

Средние цены квадратного метра за последние семь дней снизились практически у всех типов квартир. Сильнее — у «однушек» (-0.9%) и «двушек» (-1%). Только у 4-комнатных квартир отмечался небольшой рост.

В районах города динамика цен на прошлой неделе варьировалась в пределах +/-0.5%. Исключениями стали Московский и Октябрьский, где цена выросла на 0,7% и снизилась на 0,7% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2022
валюта курс
EUR 2.7060
USD 2.6675
RUB 4.3467
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6913 -0.0147
USD 2.6612 -0.0063
RUB 4.3450 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7170 2.7500
USD 2.6550 2.6640
RUB 3.3000 4.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0180 1.0420
EUR/RUB 64.0000 84.0000
USD/RUB 61.0000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте