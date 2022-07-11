Предложение квартир на продажу в Минске за неделю, с 4 по 11 июля, слегка увеличилось — плюс 1% в сравнении с прошлым понедельником - с 14,8 до 14,9 тысяч.

Как сообщает Realt, из размещавших на прошлой неделе продавцов снизили цены на свои объекты 4% из них, размер скидки составлял в среднем от 1$000 до $3000.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней снизился 0,7% и составил $1225. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1321, что на 0,5% больше, чем неделей ранее.

Динамика числа объявлений в разрезе сегментов на прошлой неделе была разнонаправленной. Увеличилось число 1- и 3-комнатных квартир — на 1% и 4% соответственно. В то же время число 2- и 4-комнатных сократилось — минус 1% в обоих случаях.

Среди районов города количество объявлений в базе сильнее остальных выросло в Октябрьском, Фрунзенском и Ленинском, сократилось — в Московском, Центральном и Заводском.

Средние цены квадратного метра за последние семь дней снизились практически у всех типов квартир. Сильнее — у «однушек» (-0.9%) и «двушек» (-1%). Только у 4-комнатных квартир отмечался небольшой рост.

В районах города динамика цен на прошлой неделе варьировалась в пределах +/-0.5%. Исключениями стали Московский и Октябрьский, где цена выросла на 0,7% и снизилась на 0,7% соответственно.