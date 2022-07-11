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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЮ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР УВЕЛИЧАТ В СТРУКТУРЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОСЕНЬЮ
15:15 11.07.2022
Долю озимых культур увеличат в структуре посевных площадей Гомельской области в предстоящую кампанию. Планы озвучил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.
По его словам, предстоящей осенью требуется посеять озимых крестоцветных культур на чуть более 90 тыс. га. Задание по севу озимых крестоцветных культур на зерно - рапса и сурепицы - на 172% выше по сравнению с посеянными осенью 2021 года площадями.
"Расширение площадей крестоцветных культур позволит сельскохозяйственным организациям на 70% от потребности обеспечить общественное поголовье белковым сырьем", - аргументировал Дмитрий Петрожицкий, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».
Под озимые зерновые колосовые в грядущую посевную в регионе намерены отвести 280 тыс. га. Это 113,5% к уровню посевов в 2021 году.
"Всего необходимо посеять зерновых колосовых порядка 400 тыс. га. И порядка 70% должны быть озимые культуры", - убежден Дмитрий Петрожицкий.
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