В Беларуси выросло число продаж техники на вторичном рынке. Это отметила директор площадки объявлений Kufar Татьяна Лемешева в ходе очередной экспертной онлайн-дискуссии, посвященной работе маркетплейсов в Беларуси.

«Мы готовы к притоку новых покупателей в условиях товарного дефицита. Мы видим рост внимания к нашей площадке, начиная с февраля 2022 года. У нас все показатели пошли вверх, ассортимент не расширился, но база объявлений уменьшилась за счет того, что товары стали быстрее продаваться. Мы измеряем какой процент товаров был снят с площадок в интернете по причине его продажи на Kufar. Так вот он за последние два месяца увеличился на 1% до 41%. Кроме этого, мы в апреле увидели рекордный трафик, так что осенью мы ожидаем порядка 1 миллиона уникальный пользователей в день. Поэтому можно достаточно уверенно говорить, что потребители будут активнее продавать и покупать бывшие в употреблении товары на Kufar. Но я лично волнуюсь за то, что если долго будут возобновляться цепочки поставок новых товаров, то возникнут проблемы и с продажей подержанных вещей. Но пока для нас все достаточно хорошо, показатели по выручки идут вверх. В этом году мы начали активно развивать продажи и новых товаров. Уже привлекли больше 3000 партнеров, которые успешно продают у нас новые товары. Я говорю про компании и индивидуальных предпринимателей. Безусловно, такое количество привлеченных продавцов - это не результат одного года, но в этом году мы более активно инвестируем в это направление», - сказала она.

В обсуждении актуальных вопросов развития в Беларуси маркетплейсов приняли участие представители компаний Ozon, Kufar, 21vek.by, Myfin и «Электросила».

Эксперты обсудили работу маркетплейсов в Беларуси в условиях турбулентности на рынке. Кроме этого, участники дискуссии рассказали о перспективах работы в Беларуси крупных игроков международного рынка и влияние на продажи санкций и параллельного импорта.