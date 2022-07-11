Гомельская область экспортирует сельхозпродукцию более чем в 20 стран. Об этом рассказал председатель облисполкома Иван Крупко в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, в этом году основной объем продукции идет на Российскую Федерацию. Предприятия региона также прошли аттестацию на Китай.

"В зависимости от заключенных контрактов и уровня маржинальности того или иного продукта выстроена логистика и на Китай", - уточнил он.

Так, по мясной отрасли экспорт в КНР вырос в 13 раз, по молочной - на 105%.

"Сегодня есть потребность в продуктах питания, полуфабрикатах, готовой продукции в любом количестве. Сколько бы мы ни произвели, фактически у нас эту продукцию купят", - подчеркнул Иван Крупко.