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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 2,3 ТЫС. ЛИТРОВ ПИВА ИЗ БЕЛЬГИИ
13:37 11.07.2022
Брестские таможенники выявили почти 2,3 тысячи литров незадекларированного пива в грузовом автомобиле VOLVO, который следовал на территорию ЕАЭС из Бельгии через пункт пропуска «Козловичи».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в грузовом отсеке машины перевозилась партия пива. При досмотре сотрудники таможни установили, что сведения о 7 тысячах бутылок пива Blanche de Bruges Brugs Tarwebier в документах польского перевозчика отсутствуют. Стоимость незадекларированного товара составила свыше 30 тысяч рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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