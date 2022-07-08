Брестские таможенники выявили почти 2,3 тысячи литров незадекларированного пива в грузовом автомобиле VOLVO, который следовал на территорию ЕАЭС из Бельгии через пункт пропуска «Козловичи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в грузовом отсеке машины перевозилась партия пива. При досмотре сотрудники таможни установили, что сведения о 7 тысячах бутылок пива Blanche de Bruges Brugs Tarwebier в документах польского перевозчика отсутствуют. Стоимость незадекларированного товара составила свыше 30 тысяч рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.