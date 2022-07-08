Несмотря на санкции и падение продаж на интернет-площадках, классическая торговля чувствует себя в Беларуси относительно неплохо. Это отметил заместитель директора по коммерческим вопросам торговой сети «Электросила» Сергей Куликов в ходе очередной экспертной онлайн-дискуссии, посвященной работе маркетплейсов в Беларуси.

«Мы очень уверенно чувствуем себя в рознице и, на наш взгляд, в современных условиях мы видим больший перекос в сторону классической розницы. Связать это можно с несколькими факторами - во-первых, как мы считаем, заметная доля интернет-потребителей уехала из страны. Я говорю, про молодежь и ИТ-специалистов. Второй фактор - в наших магазинах товар еще есть, а для интернет-магазинов бытовой техники и электроники уже не хватает. Ассортимент в интернет-торговле, на наш взгляд, пострадал гораздо сильнее, чем ассортимент в рознице. У нас потребитель более "классический", он придет к нам в магазин и, если хотел Samsung, а его нет, он купит технику LG. Нет LG, мы постараемся предложить ему новые турецкие бренды или что-то еще. А в интернете покупатель больше нацелен на то, что ему хочется. Так что в наших каналах, как в рознице, так и онлайн мы наблюдаем тенденцию укрепления розницы в текущих условиях. Если говорить про разделение продаж, то через маркетплейсы мы продаем достаточно мало сегодня. На нашем сайте мы продаем 20-22% от общего количество продаж в интернете», - отметил эксперт.

В обсуждении актуальных вопросов развития в Беларуси маркетплейсов приняли участие представители компаний Ozon, Kufar, 21vek.by, Myfin и «Электросила».

Эксперты обсудили работу маркетплейсов в Беларуси в условиях турбулентности на рынке. Кроме этого, участники дискуссии рассказали о перспективах работы в Беларуси крупных игроков международного рынка и влияние на продажи санкций и параллельного импорта.