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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛОСЬ НА 29,1%


11:55 11.07.2022

В Беларуси количество разрешений на допуск к участию в дорожном движении за шесть месяцев 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 29,1% и составило 763 504.

Как сообщает УП «Белтехосмотр», за июнь физлицам выдано 92 374 разрешения (81,2% от общего количества).

При этом на предприятии отмечают, что за 6 месяцев 2022 г. выявлено более 32 тыс. правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта по частям 4 и 5 статьи 18.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении).

Напомним, что часть 4 статьи 18.11 Кодекса влечет наложение на физическое лицо штрафа в размере до трех базовых величин.

Действия, предусмотренные частью 4 данной статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

Часть 5 статьи 18.11 предусматривает наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до десяти базовых величин.
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