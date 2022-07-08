ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАТРАТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМИ


11:37 11.07.2022

Госстандарт предлагает сделать пропорциональными фактические затраты населения на тепловую энергию и финансирование затрат по реализации энергоэффективных мероприятий. Об этом рассказал заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий на республиканском семинар-совещание, который прошел 7 июля 2022 г.

«Зная о том, что сегодня население компенсирует 20% себестоимости теплоэнергии, предлагается компенсировать те же 20% затрат, которые идут на реализацию энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилищном фонде», – сказал Виталий Крецкий.

Он также отметил, что по имеющимся расчетам государство экономит среднемесячно на одной двухкомнатной квартире за счет реализации энергоэффективных мероприятий около 25 белорусских рублей на субсидиях. Эту экономию необходимо фиксировать. И в дальнейшем за счет бюджета эти средства направлять на реализацию энергоэффективных мероприятий как дополнительный источник финансирования. Можно создать отдельный фонд, который постоянно бы пополнялся именно для реализации энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилом фонде.

Как сообщает Департамент по энергоэффективности, также есть предложение передать часть обязанностей, предусмотренных указом от 4 сентября 2019 г. № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» (проведение собраний, информационных кампаний, анализ энергопотребления домов, расчет мероприятий и экономии за счет реализации энергоэффективных мероприятий и возможной платы за отопление после реализации мероприятий, контроль дальнейшего энергопотребления по дому), с организаций жилищно-коммунального хозяйства на стороннюю организацию.

«Учитывая то количество домов, которые сейчас модернизируются, достаточно одной организации, чтобы справиться со всеми перечисленными задачами. Со временем, возможно, нужно будет сделать дополнительно по одной организации в регионах, крупных городах и т.д. Это все будет зависеть от объема работ», – заключил Виталий Крецкий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2022
валюта курс
EUR 2.7060
USD 2.6675
RUB 4.3467
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7060 -0.0515
USD 2.6675 -0.0397
RUB 4.3467 +0.0575
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7170 2.7500
USD 2.6550 2.6640
RUB 3.3000 4.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0180 1.0420
EUR/RUB 64.0000 84.0000
USD/RUB 61.0000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте