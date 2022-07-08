Госстандарт предлагает сделать пропорциональными фактические затраты населения на тепловую энергию и финансирование затрат по реализации энергоэффективных мероприятий. Об этом рассказал заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий на республиканском семинар-совещание, который прошел 7 июля 2022 г.

«Зная о том, что сегодня население компенсирует 20% себестоимости теплоэнергии, предлагается компенсировать те же 20% затрат, которые идут на реализацию энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилищном фонде», – сказал Виталий Крецкий.

Он также отметил, что по имеющимся расчетам государство экономит среднемесячно на одной двухкомнатной квартире за счет реализации энергоэффективных мероприятий около 25 белорусских рублей на субсидиях. Эту экономию необходимо фиксировать. И в дальнейшем за счет бюджета эти средства направлять на реализацию энергоэффективных мероприятий как дополнительный источник финансирования. Можно создать отдельный фонд, который постоянно бы пополнялся именно для реализации энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилом фонде.

Как сообщает Департамент по энергоэффективности, также есть предложение передать часть обязанностей, предусмотренных указом от 4 сентября 2019 г. № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» (проведение собраний, информационных кампаний, анализ энергопотребления домов, расчет мероприятий и экономии за счет реализации энергоэффективных мероприятий и возможной платы за отопление после реализации мероприятий, контроль дальнейшего энергопотребления по дому), с организаций жилищно-коммунального хозяйства на стороннюю организацию.

«Учитывая то количество домов, которые сейчас модернизируются, достаточно одной организации, чтобы справиться со всеми перечисленными задачами. Со временем, возможно, нужно будет сделать дополнительно по одной организации в регионах, крупных городах и т.д. Это все будет зависеть от объема работ», – заключил Виталий Крецкий.