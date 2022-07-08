Будущее онлайн-торговли в Беларуси за локальными игроками. Такое мнение высказала CEO Myfin.by Марина Латышева на очередной экспертной онлайн-дискуссии, которая была организована хостинг провайдером HostFly.by при поддержке агентства AMDG.

CEO Myfin.by Марина Латышева считает, что крупным российским игрокам будет сложно сейчас работать на белорусском рынке. Пока преимущество имеют локальные торговые компании.

«Определенный спад в интернет-торговле может быть связан не только с релокейтом основных покупателей онлайн-магазинов. Я бы сказала, что скорее спад стал результатом ограничения кредитных условий, когда в кредит можно было продавать только товары отечественного производства. Поэтому, на мой взгляд, спад продаж был связан с ограничением кредитования и приостановлением активной выдачи карт рассрочки. Если говорить о маркетплейсах Wildberries и Ozon, то мне кажется белорусы очень консервативные, они демонстрируют колоссальную любовь к Wildberries. К Ozon белорусы еще привыкают, тем более что этому маркетплейсу сейчас очень тяжело», - сказала она.

По ее данным, франшизахолдерам Ozon в Беларуси достаточно тяжело, не все пункты выдачи заполнены на 100% и эффективно. По отзывам, которые она читала, работает только несколько пунктов.

«Не исключено, что фокус белорусов вернулся на отечественные маркетплейсы, плюс потребители проявляют лояльность к оффлайн-ритейлерам. Кроме того, есть локальные интернет-магазины, которые обеспечивают высокий стандарт в качестве гарантии, а вот российский Ozon испытывает определенные сложности с выполнением гарантийных обязательств и возвратом товара. На мой взгляд, будущее онлайн-торговли в Беларуси именно за локальными игроками. А вот Ozon еще нужно будет побороться за нашего покупателя, так как цена уже отошла на третий план, по цене Ozon уже не может конкурировать с белорусами, которые продают аналогичный товар. Импорт, который идет из России, конечно же стал дорогим для всех, но если удастся сохранить или наладить прямые поставки из Европы, то при нынешнем курсе евро будущее именно за белорусскими компаниями», - сказала Марина Латышева.

В обсуждении актуальных вопросов развития в Беларуси маркетплейсов приняли участие представители компаний Ozon, Kufar, 21vek.by, Myfin и «Электросила».

Эксперты обсудили работу маркетплейсов в Беларуси в условиях турбулентности на рынке. Кроме этого, участники дискуссии рассказали о перспективах работы в Беларуси крупных игроков международного рынка и влияние на продажи санкций и параллельного импорта.