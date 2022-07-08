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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫПИСКА ИЗ ЕГР СТАЛА ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТОМ - МИНЮСТ
09:56 11.07.2022
Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), формируемая в автоматическом режиме на веб-портале ЕГР по запросу заявителя (egr.gov.by), с 8 июля 2022 г. предоставляется в том числе в формате .PDF и подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, выписка из ЕГР, как электронный документ, обладает такой же юридической силой, что и бумажный аналог, содержащий собственноручную подпись.
Выписка представляется только в электронном виде, дополнительный экземпляр выписки на бумажном носителе не выдается.
Стоимость выписки составляет 16 белорусских рублей.
В течение минуты после направления запроса и уплаты государственной пошлины выписка направляется на электронную почту заявителя.
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