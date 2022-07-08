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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ЭКСПОРТИРОВАЛИ ПРОДУКЦИИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА $1,7 МЛРД


09:38 11.07.2022

Предприятия Гомельской области в январе-мае 2022 годаа экспортировали продукции более чем на $1,7 млрд. Такую цифру назвал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, из 220 крупных и средних предприятий Гомельской области ситуация с санкциями чувствительна для десятка. "Это металлургия, химия", - конкретизировал губернатор.

"Фактически за этот период подписаны новые контракты, вырабатывается логистика, идет постепенно восстановление рынков. $1 млрд 744 млн - это экспорт за пять месяцев", - озвучил результат он.
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