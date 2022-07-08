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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗИРОВАНО 14 ДОМОВ С СОФИНАНСИРОВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ


09:27 11.07.2022

В Беларуси модернизировано с целью повышения энергоэффективности 14 домов на условиях софинансирования населением.

Как сообщает Департамент по энергоэффективности, тепловая модернизация этих объектов проводилась при их капитальном ремонте. Запланировано обновить таким образом еще порядка 30 домов. Участие в программе тепловой модернизации для жильцов – добровольное. Мероприятия проводятся, если на это согласны более половины собственников.

Такой механизм предусмотрен указом № 327 от 4 сентября 2019 г., цель которого – повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в многоквартирном жилищном фонде. За счет утепления квартиры, замены окон в местах общего пользования, модернизации индивидуального теплового пункта эффективность использования тепловых ресурсов может быть повышена до 40%. Бонусы для жильцов – уменьшение оплаты за коммунальные услуги и более комфортное проживание.

Между тем такие темпы крайне недостаточны. Ведь сегодня в стране 40% жилого фонда – с наибольшими тепловыми потерями, то есть это дома, построенные до 1996 г., где самое высокое энергопотребление на отопление квадратного метра. Современные дома потребляют в два – три раза меньше энергии.

«Тепловая модернизация многоквартирных домов проходит в стране недостаточными темпами, – отметил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак на республиканском семинар-совещание, проведенный Департаментом по энергоэффективности Госстандарта 7 июля 2022 г. – Хотелось бы этот процесс ускорить. Только в 45 объектах получено согласие большинства собственников, в то время как собраний по этому вопросу с жильцами проведено в более чем 4 тысячах домов. Мы видим, что это очень мало. Определенно, не работают экономические стимулы».

На семинаре отмечалось, что для активизации процесса нужны корректировки и дополнительные стимулы.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Андрея Хмеля, на заинтересованность граждан в проведении энергоэффективных мероприятий влияет тарифная политика.

«Мы ищем другие стимулы для людей, которые помогли бы эту ситуацию сдвинуть в нужное русло. К примеру, мы уже можем проводить капитальный ремонт в первую очередь в тех домах, жильцы которых согласились на проведение энергоэффективных мероприятий», – сказал министр.
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