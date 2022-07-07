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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО ИЮЛЯ НАХОДИЛОСЬ 1230 ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
17:47 08.07.2022
В производстве экономических судов Беларуси на 1 июля 2022 года находилось 1230 дел об экономической несостоятельности (банкротстве).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, из них 1128 дел о банкротстве организаций частной формы собственности, что составляет 92%.
Наибольшее количество дел рассматривается в экономических судах города Минска и Минской области - 39% (482 дела) и 15% (183 дела) соответственно от общего количества находящихся в производстве дел.
Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 102 делам.
На 1 июля завершены ликвидационные производства экономическими судами:
Брестской области в отношении государственного унитарного строительного предприятия «ПМК-4»;
Витебской области в отношении открытого акционерного общества «Придвинский»;
Гомельской области в отношении открытого акционерного общества «Гомельский рыбокомплекс»;
Гродненской области в отношении коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Деревновский», районного унитарного предприятия «Слонимский комбинат бытового обслуживания», дочернего строительного унитарного предприятия «Кореличская межхозяйственная передвижная механизированная колонна – 152»;
города Минска в отношении открытого акционерного общества «МонолитГрад».
Минской области в отношении открытого акционерного общества «Забашевичи», ОАО «Молодечненское АТП».
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