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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» В СЕНТЯБРЕ ПЛАНИРУЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОБРОВОЛЬНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
17:39 08.07.2022
Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» ОАО «Кричевцементношифер» в сентябре планирует получить добровольную экологическую декларацию. Об этом сообщает Telegram-канал БЦК.
«ОАО «Кричевцементношифер» находится на последнем этапе оформления добровольной экологической декларации», - рассказал начальник отдела управления окружающей средой акционерного общества Денис Кожевников.
По его словам, на данный момент осуществляется регистрация декларации EPD (Environmental Product Declaration) в международной системе с присвоением уникального регистрационного номера. Речь идет о двух марках выпускаемого предприятием цемента – CEM I 42,5 N и CEM I 42,5 R.
ОАО «Кричевцементношифер» прошло все те же этапы, что и ОАО «Белорусский цементный завод», которое первым в стране получило декларацию EPD в конце апреля, и сотрудничало с той же организацией – государственным предприятием «Экологияинвест», ставшим первым разработчиком декларации EPD в Республике Беларусь.
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