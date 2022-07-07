Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» ОАО «Кричевцементношифер» в сентябре планирует получить добровольную экологическую декларацию. Об этом сообщает Telegram-канал БЦК.

«ОАО «Кричевцементношифер» находится на последнем этапе оформления добровольной экологической декларации», - рассказал начальник отдела управления окружающей средой акционерного общества Денис Кожевников.

По его словам, на данный момент осуществляется регистрация декларации EPD (Environmental Product Declaration) в международной системе с присвоением уникального регистрационного номера. Речь идет о двух марках выпускаемого предприятием цемента – CEM I 42,5 N и CEM I 42,5 R.

ОАО «Кричевцементношифер» прошло все те же этапы, что и ОАО «Белорусский цементный завод», которое первым в стране получило декларацию EPD в конце апреля, и сотрудничало с той же организацией – государственным предприятием «Экологияинвест», ставшим первым разработчиком декларации EPD в Республике Беларусь.