Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch 7 июля 2022 года уведомили о прекращении своей деятельности в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента в отношении еврооблигаций Республики Беларусь.

Как сообщает Минфин Беларуси, данное решение вступает в силу в течение 60 дней.

«В настоящее время Министерство финансов осуществляет работу по поиску преемников указанных организаций для осуществления операций с еврооблигациями Республики Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.