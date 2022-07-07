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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН ИЩЕТ НОВЫХ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ БЕЛАРУСИ
16:44 08.07.2022
Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch 7 июля 2022 года уведомили о прекращении своей деятельности в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента в отношении еврооблигаций Республики Беларусь.
Как сообщает Минфин Беларуси, данное решение вступает в силу в течение 60 дней.
«В настоящее время Министерство финансов осуществляет работу по поиску преемников указанных организаций для осуществления операций с еврооблигациями Республики Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.
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