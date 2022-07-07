В этом году в Беларуси появятся государственные сети фастфуда. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг председатель правления «Белкопсоюза» Олег Мацкевич.

«В этом году планируем реализовать проекты по созданию сети специализированных кафе под едиными брендами «Лепим сами», «Еда и кофе», «Смаженка», «Тейсти». Это популярные сегодня направления фастфуда. Поэтому мы тоже от моды не отстаем. Мы тоже этим занимаемся», - сказал Мацкевич.

По его мнению, они будут особенно востребованы в маленьких городах.

«Если в столице и областных центрах подобными точками общепита никого не удивишь, то в маленьких городах они становятся центрами притяжения местного населения, особенно молодежи. И дети, семьи с детьми. Потому что, повторюсь, иногда это единственный объект общественного питания, в том числе и в формате детского кафе, для того чтобы это претворять в жизнь», - сказал Мацкевич.