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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛКОПСОЮЗ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕТИ ФАСТФУДА
16:05 08.07.2022
В этом году в Беларуси появятся государственные сети фастфуда. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг председатель правления «Белкопсоюза» Олег Мацкевич.
«В этом году планируем реализовать проекты по созданию сети специализированных кафе под едиными брендами «Лепим сами», «Еда и кофе», «Смаженка», «Тейсти». Это популярные сегодня направления фастфуда. Поэтому мы тоже от моды не отстаем. Мы тоже этим занимаемся», - сказал Мацкевич.
По его мнению, они будут особенно востребованы в маленьких городах.
«Если в столице и областных центрах подобными точками общепита никого не удивишь, то в маленьких городах они становятся центрами притяжения местного населения, особенно молодежи. И дети, семьи с детьми. Потому что, повторюсь, иногда это единственный объект общественного питания, в том числе и в формате детского кафе, для того чтобы это претворять в жизнь», - сказал Мацкевич.
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