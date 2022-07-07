В Министерстве труда и соцзащиты рассказали про механизм оказания материальной помощи к новому учебному году.

В ведомстве напомнили, что кампания по оказанию семьям помощи в подготовке детей к школе в преддверии нового учебного года проводится ежегодно

Помощь оказывается через предоставление единовременной материальной помощи, государственной адресной социальной помощи, благотворительной помощи, а также помощи по месту работы родителей.

Единовременная материальная помощь предоставляется семьям, воспитывающим троих и более детей независимо от дохода семьи.

Размер выплаты: на каждого ребенка-школьника – 30% БПМ, действующего на 1 августа 2022 года.

Обращаться за помощью следует в органы по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей ребенка, в Минске, отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей – по месту учебы ребенка.

Практически во всех регионах страны уже начат прием заявлений для оказания этой помощи.

Государственная адресная социальная помощь предоставляется малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе многодетным).

Размер выплат определяется районными комиссиями в каждом случае индивидуально исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации.

За помощью нужно обращаться: в службу «одно окно» местного исполнительного и распорядительного органа или орган по труду, занятости и социальной защите (территориальный центр социального обслуживания населения) в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей.

Предусмотрена также помощь по месту работы. Работникам, воспитывающим детей школьного возраста, помощь может быть оказана по месту работы в соответствии с коллективными договорами, иными локальными актами.

Кроме того, в июле-августе по всей стране проходят благотворительные акции, ярмарки «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «В школу с улыбкой», «Портфель первоклассника» и др., организованные территориальными центрами социального обслуживания населения, благотворительными фондами и общественными объединениями.

В 2021 году всего различного вида помощь на подготовку детей к учебному году была оказана на сумму 27,6 млн. рублей, единовременную материальную помощь получили 110,2 тыс. многодетных семей на 220,5 тыс. детей-школьников, средний размер материальной помощи в целом по республике составил 71 рубль.