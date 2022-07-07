Прокуратура Мостовского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о служебном подлоге в отношении 56-летней местной жительницы, работавшей в должности начальника молочно-товарной фермы на аграрном предприятии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, женщина с целью сокрытия падежа сельхозживотных с марта 2020 года по апрель 2021 года вносила заведомо ложные сведения в официальные документы – акты на выбытие и отчеты о движении на ферме скота и птицы.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Мостовского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь бывшему начальнику МТФ назначено наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин (9600 рублей).

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.