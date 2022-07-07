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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИКА МТФ МОСТОВСКОГО РАЙОНА ОШТРАФОВАЛИ НА 9,6 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА СОКРЫТИЕ ПАДЕЖА СКОТА И ПТИЦЫ
13:34 08.07.2022
Прокуратура Мостовского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о служебном подлоге в отношении 56-летней местной жительницы, работавшей в должности начальника молочно-товарной фермы на аграрном предприятии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, женщина с целью сокрытия падежа сельхозживотных с марта 2020 года по апрель 2021 года вносила заведомо ложные сведения в официальные документы – акты на выбытие и отчеты о движении на ферме скота и птицы.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Мостовского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь бывшему начальнику МТФ назначено наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин (9600 рублей).
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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