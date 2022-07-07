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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ ТЯГАЧ С ПОДДЕЛЬНЫМ VIN-НОМЕРОМ


12:45 08.07.2022

Очередную попытку ввоза на территорию ЕАЭС седельного тягача с поддельным VIN-номером пресекли брестские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при проверке на автодороге М-1 сотрудниками правоохранительного блока Брестской таможни остановлен грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ, который следовал из Монголии в Беларусь.

Установлено, что идентификационный номер седельного тягача соответствует сведениям, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Однако при визуальном осмотре данного номера выявлены признаки, указывавшие на его возможное видоизменение. Тягач направили на экспертизу в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Согласно заключению эксперта, первоначальный VIN-номер действительно подвергался видоизменению. Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ 2010 года выпуска оценочной стоимостью свыше 90 тыс. рублей изъят.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля, то есть с приданием одним товарам вида других товаров).

Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 500 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию.
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