Продажи легковых автомобилей всех марок в Беларуси в июне 2022 года выросли по сравнению с маем в 2,4 раза и составили 1 тыс. 113 шт., сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Однако, отмечает БАА, это всего 32% от продаж июня прошлого года.

Основным повлиявшим на объемы продаж фактором является дефицит предложения (по данным интернет источников, в мае в Российской Федерации было произведено всего четыре тысячи легковых автомобилей, в Китае за январь-май продажи снизились на 12,8% в сравнении с прошлым годом, на 1,07 млн единиц).

«Сохраняется неопределенность с объемом предложений автомобилей по всем маркам во втором полугодии. Снижается эффективность работы салонов из-за снижения объемов продаж и роста затрат. Рынок легковых автомобилей пока не нашел своего равновесного состояния. Хотелось бы сохранить положительную динамику продаж и в июле», - говорится в сообщении.

Ранее БАА сообщала, что продажа новых легковых автомобилей в мае 2022 года упала на 83% по сравнению с маем 20221 года. За январь-май этого года в Беларуси было продано 10,6 тыс. новых автомобилей, что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.