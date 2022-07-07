17 ноября 2022 г. в Минске состоится XХI Международная научно-техническая конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации» (РИНТИ-2022).

Организаторами мероприятия выступают Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси совместно с Белорусским институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОИПИ НАН Беларуси, одна из целей конференции - разработка новых подходов к научно-методическому обеспечению развития информатизации и информационного общества (ИТ-страны, ИТ-государства), а также к созданию информационных технологий и информационной инфраструктуры Беларуси.

На конференции планируется проанализировать состояние и проблемы развития единого информационного пространства, обсудить основные направления и технологии цифровой трансформации: электронное государство, цифровая экономика, электронная торговля и логистика, электронное обучение, электронное здравоохранение, электронные библиотеки, оцифровка культурного наследия, формирование национального электронного контента.

На конференции также пойдет речь о формировании нормативно-правовой базы, интегрированной системы стандартизации (унификации), сертификации, экспертизы, оценки эффективности реализации программ и проектов в области информатизации и систем научно-технической информации.

Участники мероприятия ознакомятся с исследованиями и разработками, проводимыми в рамках Межведомственного исследовательского центра искусственного интеллекта, Научно-технического центра технологий электронного государства Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси.

Помимо этого, состоится обсуждение вопросов информационной поддержки науки и образования на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий, организации единого научно-информационного пространства.

В тематику конференции также входят социальные исследования цифровизации экономики и общества, искусственный интеллект и когнитивные технологии в информатизации.