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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА НА ГРАНИЦЕ С ЕС
11:34 08.07.2022
В пунктах пропуска на границе Беларуси с ЕС скопилось 2420 грузовиков в ожидании въезда в ЕС.
Как сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета, с начала недели количество грузовиков на въезд в страны ЕС существенно не изменилось, легковых автомобилей — увеличилось.
Так, за прошедшие сутки через литовские и польские пункты пропуска в страны Евросоюза въехало всего 51% и 35% фур от нормы соответственно. Латвийские контрольные службы пропустили на свою территорию 60% грузового транспорта от установленных договоренностей.
С понедельника количество легкового транспорта, ожидающего въезда в страны Евросоюза, увеличилось на 10%.
По состоянию на 10 часов 8 июля 2022 года скопление легкового транспорта фиксируется на въезд в Польшу и Литву. Сопредельные контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) в течение недели оформляли в среднем менее 50% авто от нормы, польских погранпереходов Бобровники (Берестовица) и Тересполь (Брестовица) — около 40%.
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