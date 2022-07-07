В пунктах пропуска на границе Беларуси с ЕС скопилось 2420 грузовиков в ожидании въезда в ЕС.

Как сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета, с начала недели количество грузовиков на въезд в страны ЕС существенно не изменилось, легковых автомобилей — увеличилось.

Так, за прошедшие сутки через литовские и польские пункты пропуска в страны Евросоюза въехало всего 51% и 35% фур от нормы соответственно. Латвийские контрольные службы пропустили на свою территорию 60% грузового транспорта от установленных договоренностей.

С понедельника количество легкового транспорта, ожидающего въезда в страны Евросоюза, увеличилось на 10%.

По состоянию на 10 часов 8 июля 2022 года скопление легкового транспорта фиксируется на въезд в Польшу и Литву. Сопредельные контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) в течение недели оформляли в среднем менее 50% авто от нормы, польских погранпереходов Бобровники (Берестовица) и Тересполь (Брестовица) — около 40%.