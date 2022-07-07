ЭКОНОМИКА РБ

ОФИС ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ

11:27 08.07.2022 На базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» будет создан «офис цифровизации» здравоохранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава со ссылкой на подписанный в ведомстве 7 июля 2022 года приказ № 902. Согласно информации, возглавит данную структуру заместитель директора - начальник «офиса цифровизации» здравоохранения. Основными задачами данной структуры станут: реализация отраслевой политики в области цифрового развития здравоохранения; обеспечение выполнения государственных программ информатизации и пилотных проектов по цифровизации здравоохранения; осуществление информационного обеспечения и сопровождения государственной политики в сфере информатизации и цифровизации здравоохранения; создание и поддержание в актуальном состоянии единых справочников и классификаторов здравоохранения, необходимых для информационной совместимости информационных систем, эксплуатируемых в здравоохранении; внедрение достижений науки и техники в сфере информатизации в медицинскую практику и ряд других. Приказом также предусмотрено создание региональных офисов цифровизации во всех областях и городе Минске.