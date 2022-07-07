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ЭКОНОМИКА РБ


ОФИС ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ


11:27 08.07.2022

На базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» будет создан «офис цифровизации» здравоохранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава со ссылкой на подписанный в ведомстве 7 июля 2022 года приказ № 902.

Согласно информации, возглавит данную структуру заместитель директора - начальник «офиса цифровизации» здравоохранения.

Основными задачами данной структуры станут:

реализация отраслевой политики в области цифрового развития здравоохранения;

обеспечение выполнения государственных программ информатизации и пилотных проектов по цифровизации здравоохранения;

осуществление информационного обеспечения и сопровождения государственной политики в сфере информатизации и цифровизации здравоохранения;

создание и поддержание в актуальном состоянии единых справочников и классификаторов здравоохранения, необходимых для информационной совместимости информационных систем, эксплуатируемых в здравоохранении;

внедрение достижений науки и техники в сфере информатизации в медицинскую практику и ряд других.

Приказом также предусмотрено создание региональных офисов цифровизации во всех областях и городе Минске.
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