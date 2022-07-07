По результатам проведенных инспекцией МНС по Ленинскому району Могилева мероприятий камерального контроля в отношении оказывающего услуги такси ООО «П» выявлен факт выплаты зарплаты «в конверте».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, на протяжении 2021 года полученная от оказания услуг наличная выручка в размере 179,2 тыс. рублей не внесена организацией в полном объеме на расчетный счет, а использована для выплаты заработной платы «в конвертах» своим работникам.

Кроме того, ООО «П» нарушался порядок исчисления налога при упрощенной системе налогообложения.

В адрес организации было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц и налог при упрощенной системе налогообложения.

ООО «П» уведомление было исполнено: с сумм заработной платы «в конверте» исчислен подоходный налог в сумме 23,3 тыс. рублей, а также дополнительно исчислен и уплачен в бюджет налог при упрощенной системе налогообложения в сумме 6,2 тыс. рублей.

Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.