Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Республики Беларусь в иностранной валюте до «C» с «CCC.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, снижение рейтинга последовало за объявлением Министерством финансов 29 июня о совместном постановлении Совмина и Нацбанка Беларуси о том, что платежи по еврооблигациям будут вместо долларов США осуществляться в белорусских рублях на счет в Беларусбанке, открытый для платежного агента по евробондам.

Агентство напомнило, что первая выплата начисленных в долларах процентов по еврооблигациям с погашением в 2027 году в местной валюте была осуществлена 29 июня, в день объявления о решении осуществлять платежи в нацвалюте.

«Это противоречит условиям размещения облигаций, не допускающих расчетов в альтернативных валютах», - говорится в сообщении Fitch.

«Если выплаты по еврооблигациям 2027 в соответствии с первоначальными условиями не будут произведены до окончания льготного периода, 13 июля, Fitch будет считать это дефолтом и понизит долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте рейтинг до уровня «RD» (Restricted Default), а рейтинг соответствующего долгового обязательства до уровня «D» (Дефолт). Повышение долгосрочного рейтинга с уровня «RD» станет возможным только после нормализации отношений Беларуси с инвесторами», - отмечается в сообщении.

В агентстве предупреждают, что будут считать дефолтом предложенный Беларусью альтернативный вариант обмена еврооблигаций на номинированные в долларах гособлигации, размещенные Минфином на внутреннем рынке, расчеты по которым также будут осуществляться в белорусских рублях.

«Fitch, вероятно, сочтет это обменом проблемного долга и, следовательно, дефолтом в соответствии со своими критериями, учитывая, что подразумеваемая деноминация платежей по облигациям приведет к существенному ухудшению условий и будет необходима, чтобы избежать традиционного дефолта по платежам», - говорится в сообщении.