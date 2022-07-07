На заседании коллегии Комитета государственного контроля Гомельской области 7 июля 2022 года рассмотрены проблемы, недостатки и резервы повышения эффективности деятельности холдинга «Гомельская мясо-молочная компания».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, организации холдинга выпускают качественную и востребованную как на внутреннем, так и на внешних рынках продукцию. Однако из-за посреднических схем при ее реализации производители недополучают значительные объемы выручки. Ряд участников холдинга, используя сырьевую зону области, вывозят за пределы страны значительные объемы продукции с низкой добавленной стоимостью, в то время как государственные перерабатывающие предприятия области не загружены на полную мощность. Крупнейшими государственными участниками холдинга допускаются факты расточительного расходования средств, а также закупок товарно-сырьевых ресурсов через посредников, наценки которых доходят до 330%.

Такое положение дел в том числе обусловлено ослабленным контролем со стороны управляющей компании холдинга и органа владельческого надзора, не обеспечившими надлежащее взаимодействие участников холдинга, позволяющее упростить сбыт продукции, закупку сырья и материалов, облегчить выход на внешние рынки.

В целях исправления сложившейся ситуации по результатам заседания коллегии органам государственного управления и управляющей компании холдинга внесены конкретные предложения по повышению эффективности деятельности организаций холдинга, исключению необоснованных посреднических схем, увеличению глубины переработки сырья и добавленной стоимости конечной продукции. Их реализация на контроле КГК.

Гомельская мясо-молочная компания – один из крупнейших холдингов Республики Беларусь по производству мясо-молочной продукции. В его структуру входят 5 мясоперерабатывающих и 7 молокоперерабатывающих организаций.