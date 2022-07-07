В Минске завершил работу съезд адвокатов Республики Беларусь, который 7 июля 2022 года прошел во Дворце Республики и собрал более трехсот делегатов и гостей съезда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), главным итогом съезда стало принятие его делегатами концепции развития адвокатуры Республики Беларусь, которая определяет цели и основные направления совершенствования адвокатской деятельности.

Концепция содержит оценку текущего состояния и тенденций развития адвокатского сообщества. Она определяет систему приоритетов, направлений и организационный механизм дальнейшего совершенствования адвокатской деятельности в Беларуси с учетом современных тенденций и накопленного потенциала.

Она предусматривает создание дополнительных органов при советах территориальных коллегий, а также при совете БРКА. Прежде всего речь идет о создании комиссий по этике, которые будут привлекаться к рассмотрению дисциплинарных дел.

Для повышения эффективности работы в сфере международного сотрудничества предлагается создать Центр международного сотрудничества, который будет отвечать за установление контактов с адвокатскими образованиями за рубежом, организацию специализированных программ профессионального обмена и стажировок, конференций, семинаров с участием иностранных экспертов и лекторов, повышение квалификации белорусских адвокатов за рубежом, анализ и обобщение практики регулирования адвокатской деятельности в зарубежных странах.

Адвокаты убеждены, что реализация концепции будет содействовать сплочению сообщества, вовлечению всех адвокатов в процесс подготовки и принятия актуальных решений по адвокатской деятельности. Выполнению данной задачи в том числе будет способствовать деятельность съезда адвокатов как высшего органа адвокатского самоуправления.

В целом реализация концепции призвана обеспечить устранение имеющихся проблем и создание эффективной системы оказания доступной и качественной юридической помощи гражданам и юридическим лицам на территории Республики Беларусь.