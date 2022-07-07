ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТА КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ


09:32 08.07.2022

В Минске завершил работу съезд адвокатов Республики Беларусь, который 7 июля 2022 года прошел во Дворце Республики и собрал более трехсот делегатов и гостей съезда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), главным итогом съезда стало принятие его делегатами концепции развития адвокатуры Республики Беларусь, которая определяет цели и основные направления совершенствования адвокатской деятельности.

Концепция содержит оценку текущего состояния и тенденций развития адвокатского сообщества. Она определяет систему приоритетов, направлений и организационный механизм дальнейшего совершенствования адвокатской деятельности в Беларуси с учетом современных тенденций и накопленного потенциала.

Она предусматривает создание дополнительных органов при советах территориальных коллегий, а также при совете БРКА. Прежде всего речь идет о создании комиссий по этике, которые будут привлекаться к рассмотрению дисциплинарных дел.

Для повышения эффективности работы в сфере международного сотрудничества предлагается создать Центр международного сотрудничества, который будет отвечать за установление контактов с адвокатскими образованиями за рубежом, организацию специализированных программ профессионального обмена и стажировок, конференций, семинаров с участием иностранных экспертов и лекторов, повышение квалификации белорусских адвокатов за рубежом, анализ и обобщение практики регулирования адвокатской деятельности в зарубежных странах.

Адвокаты убеждены, что реализация концепции будет содействовать сплочению сообщества, вовлечению всех адвокатов в процесс подготовки и принятия актуальных решений по адвокатской деятельности. Выполнению данной задачи в том числе будет способствовать деятельность съезда адвокатов как высшего органа адвокатского самоуправления.

В целом реализация концепции призвана обеспечить устранение имеющихся проблем и создание эффективной системы оказания доступной и качественной юридической помощи гражданам и юридическим лицам на территории Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2022
валюта курс
EUR 2.7575
USD 2.7072
RUB 4.2892
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7575 -0.0256
USD 2.7072 +0.0024
RUB 4.2892 +0.0134
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7920 2.8350
USD 2.6960 2.7100
RUB 3.3000 4.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 08.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0300 1.0500
EUR/RUB 66.0000 86.0000
USD/RUB 64.0000 82.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте