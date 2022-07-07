В бюджет Витебской области за I полугодие 2022 года поступило 968,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 55,0 млн рублей, в местный – 913,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 435,0 млн рублей, или 44,9%, по подоходному налогу – 369,3 млн рублей, или 38,1%.