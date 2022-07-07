|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 968,6 МЛН РУБЛЕЙ
09:26 08.07.2022
В бюджет Витебской области за I полугодие 2022 года поступило 968,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 55,0 млн рублей, в местный – 913,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 435,0 млн рублей, или 44,9%, по подоходному налогу – 369,3 млн рублей, или 38,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2022
Курсы в банках
на 08.07.2022
Конвертация в банках
на 08.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте