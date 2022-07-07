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ЭКОНОМИКА РБ


СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ЗА ИЮНЬ ТРУДОУСТРОИЛА ОКОЛО 14,5 ТЫС. УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ В БЕЛАРУСИ


18:06 07.07.2022

Временная занятость молодежи в свободное от учебы время организована службой занятости во всех регионах Беларуси круглогодично. Традиционно наиболее востребовано трудоустройство у молодежи в период летних каникул.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, только за июнь службой занятости трудоустроено почти 14,5 тыс. учащихся и студентов, из них 98% трудоустроены в организации с использованием средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты Беларуси.

Заключено порядка 1,6 тыс. договоров с нанимателями с использованием средств, выделяемых на финансирование мероприятий по занятости населения. Всего же на эти цели государственной программой "Рынок труда и содействие занятости" в 2022 году предусмотрено около 7,5 млн рублей.

Учащимся обычно предлагается работа по озеленению и благоустройству территорий учебных заведений и учреждений социальной сферы, ремонту учебной мебели, реставрации книжного фонда библиотек, изготовлению швейной и сувенирной продукции и др.

Кроме того, 774 организации заявили о готовности предоставить более 18 тыс. вакансий для учащихся и студентов в июле-августе. В основном это упаковщики, продавцы, рабочие зеленого строительства, курьеры, официанты.

Перечень организаций еженедельно актуализируется специалистами службы занятости и размещается на портале Государственной службы занятости и на сайтах местных органов власти.

Напоминаем, что начинать трудовую деятельность можно с 14 лет. Несовершеннолетние могут привлекаться только к легким видам труда, не причиняющим вреда здоровью и не нарушающим процесс обучения, и только с письменного согласия одного из родителей.

Учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионально-технического образования во время каникул могут трудиться не более 4 часов 36 минут в день (от 14 до 16 лет) и 7 часов в день (от 16 до 18 лет).
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