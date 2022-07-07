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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ ЗАБРАКОВАЛ МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ «ВЛАДОВСКОЕ»
17:23 07.07.2022
Госстандарт забраковал масло подсолнечное «Владовское» рафинированное дезодорированное высшего сорта, с маркировкой «отборное», упакованное в ПЭТ-бутылку, объем 1 л.
Как сообщает Telegram-канал Госстандарта «Безопасность и качество», продукция не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта. Фактически по результатам испытаний анизидиновое число составило 4,7 при регламентированном значении для масел подсолнечных рафинированных дезодорированных высшего сорта – не более 3,0.
Таким образом, продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Производитель масла – ООО "Система Плюс".
Масло с 11 июля 2022 года должно быть изъято из обращения, также запрещается его ввоз в Беларусь.
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