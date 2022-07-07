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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2,5 МЛН BYN СЭКОНОМИЛИ БЕЛОРУССКИЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ В II КВАРТАЛЕ НА ЗАКУПКАХ ШРОТА МАСЛИЧНЫХ ЧЕРЕЗ БУТБ


16:36 07.07.2022

Более 2,5 млн BYN сэкономили белорусские сельхозпредприятия в II квартале 2022 года на закупках шрота масличных через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, сократить затраты позволил высокий уровень конкуренции среди поставщиков в ходе биржевых торгов. В результате стоимость шрота на бирже оказалась в среднем на 3% ниже, чем на внебиржевом рынке. При этом, как отмечают аналитики БУТБ, пик роста котировок на шрот масличных уже прошел и в ближайшей перспективе серьезных ценовых колебаний не предвидится.

I квартал 2022 г. характеризовался беспрецедентным подорожанием шротов масличных культур на мировом рынке, что не могло не отразиться на биржевых ценах в Беларуси.

Например, средневзвешенная цена подсолнечного шрота в конце марта составляла 344 USD/т, а соевого - 728 USD/т. Для некоторых участников торгов такая стоимость оказалась высокой, и они были вынуждены сократить объемы закупок.

В течение II квартала ситуация стабилизировалась и ценовой тренд сменился на противоположный. В частности, подсолнечный шрот подешевел на 19%, до 280 USD/т, а соевый - на 9%, до 661 USD/т. Это способствовало восстановлению покупательской активности и биржевые продажи шрота снова пошли вверх.

Что касается цен, то, вероятнее всего, резкого роста, который наблюдался в начале года, больше не будет, поскольку в России в этом году ожидается рекордный урожай масличных культур, а именно из этой страны ввозится значительная часть шрота, представленного на площадке БУТБ.

По сравнению с II кварталом 2021 г. объем закупок шротов масличных на биржевых торгах увеличился в 1,4 раза (как в натуральном, так и в стоимостном выражении) и составил 103,4 тыс. т на общую сумму 138,9 млн BYN.
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