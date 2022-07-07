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ЭКОНОМИКА РБ


РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОХИТИЛИ БОЛЕЕ 15 ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА


15:28 07.07.2022

Следственным управлением УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела в отношении работников склада хранения нефтепродуктов, которые на протяжении нескольких месяцев совершали хищение дизельного топлива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, 50-летний мастер предприятия, являясь должностным лицом, для совершения преступления создал и возглавил организованную группу из числа подчиненных работников. Схема хищения заключалась в сливе излишков дизельного топлива из резервуаров хранения, а в последующем горючую жидкость перекачивали за территорию склада по подземной трубопроводной системе, которая для этих целей была специально сконструирована работниками предприятия.

Преступная схема была раскрыта в результате оперативной разработки, проведенной сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома.

Установлено, что участниками преступной группы похищено более 15 тонн горючего на сумму свыше 28 тысяч рублей. Затем дизельное топливо продавалось через знакомых.

По результатам расследования обвинение предъявлено 15 лицам по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой, в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Обвиняемые возместили ущерб в полном объеме. На их имущество наложен арест на сумму свыше 200 тысяч рублей, в том числе изъяты автомобили, на которых перевозилось похищенное топливо.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
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