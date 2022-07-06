Для раскрепощения деловой инициативы молодых белорусов необходима единая система поиска талантливых предпринимателей. Такое мнение высказал начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский в ходе выездного совещания по развитию стартап-движения и малого инновационного предпринимательства в Гомельской области.

«В Беларуси с 2012 по 2021 год прошло более трех тысяч стартап-мероприятий. В них участвовало около 150 тысяч человек, но лишь 130 бизнес-проектов получили финансирование от частных инвесторов. То есть, фактически лишь один участник из тысячи смог убедить инвесторов и экспертов в том, что его бизнес-проект является жизнеспособным и принесет успех», – отметил Дмитрий Крупский, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Доказано, что порядка десяти процентов людей имеют склонность к предпринимательству. Развивая стартап-движение, государство стремится к тому, чтобы максимально полно раскрыть потенциал тех, у кого есть деловая жилка и организаторский талант.

С октября 2021 года в рамках соглашения между Минэкономики, ГКНТ и Белагропромбанком формируется сеть поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства. Выстроена работа по вовлечению молодежи в бизнес, четко распределены роли между участниками.

На первом этапе учреждения образования проводят отбор молодых людей, заинтересованных в деловом успехе и имеющих свои бизнес-идеи. Далее они проходят первичное обучение в центрах притяжения IGROW, где приобретают знания и навыки в области бизнес-планирования, техники презентации и деловых переговоров. На третьем этапе в рамках стартап-мероприятий завершившие обучение начинающие предприниматели презентуют свои проекты инвесторам и экспертам, тестируя их на реалистичность и жизнеспособность.

В дальнейшем прошедшие «сито» стартап-мероприятий становятся резидентами бизнес-инкубаторов и технопарков, где получают необходимые консультации и услуги.

«Такая система позволяет уберечь начинающих предпринимателей от типичных неудач на старте своего бизнеса и впоследствии успешно самореализоваться на деловом поприще, двигаясь целенаправленно, а не методом проб и ошибок, – подчеркнул представитель Минэкономики.