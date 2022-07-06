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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС БОЛЬШОЙ ПАРТИИ ЖИВЫХ ЦВЕТОВ
13:24 07.07.2022
Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза более 60 тысяч единиц живых цветов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, машина VOLVO следовала из Латвии в Российскую Федерацию через пункт пропуска «Григоровщина». По документам, представленным российским перевозчиком, в грузовом отсеке автомобиля перевозили партию цветов.
При проверке витебские таможенники обнаружили более 60 тысяч «лишних» роз, гвоздик и хризантем. У водителя также не оказалось фитосанитарного сертификата на незаявленный товар, обязательный при перемещении цветочной продукции.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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