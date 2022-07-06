ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС БОЛЬШОЙ ПАРТИИ ЖИВЫХ ЦВЕТОВ


13:24 07.07.2022

Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза более 60 тысяч единиц живых цветов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, машина VOLVO следовала из Латвии в Российскую Федерацию через пункт пропуска «Григоровщина». По документам, представленным российским перевозчиком, в грузовом отсеке автомобиля перевозили партию цветов.

При проверке витебские таможенники обнаружили более 60 тысяч «лишних» роз, гвоздик и хризантем. У водителя также не оказалось фитосанитарного сертификата на незаявленный товар, обязательный при перемещении цветочной продукции.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.07.2022
валюта курс
EUR 2.7831
USD 2.7048
RUB 4.2758
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7831 +0.0392
USD 2.7048 +0.0394
RUB 4.2758 -0.3875
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8100 2.8500
USD 2.7080 2.7150
RUB 3.3000 4.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 07.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0370 1.0500
EUR/RUB 68.0000 86.0000
USD/RUB 65.0000 82.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте