ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

12:38 07.07.2022 Лукашенко 7 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, он назначил: Василия Гурского - главным ученым секретарем Национальной академии наук; Тимофея Жигарева - заместителем председателя Национального статистического комитета; Владимира Боровикова - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике и Республике Мьянма по совместительству. Лукашенко также дал согласие на назначение: Геннадия Тимошевича - генеральным директором государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника"; Николая Балигатова - директором ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления"; Татьяны Столяровой Григорьевны - заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям; Николая Счастного - директором Департамента государственных знаков Министерства финансов. Кроме того, дано согласие на назнаение: Ивана Федорова - председателем Лиозненского райисполкома; Александра Кохана - председателем Петриковского райисполкома; Сергея Карпенко - председателем Брагинского райисполкома; Николая Пьявко - председателем Житковичского райисполкома; Сергея Чарковского - председателем Новогрудского райисполкома; Андрея Атрушкевича - председателем Пуховичского райисполкома; Владимира Новицкого - председателем Червенского райисполкома; Владимира Книги - председателем Глусского райисполкома; Валерия Носко - председателем Краснопольского райисполкома; Дмитрия Хайновского - председателем Климовичского райисполкома.