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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
12:38 07.07.2022
Лукашенко 7 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, он назначил:
Василия Гурского - главным ученым секретарем Национальной академии наук;
Тимофея Жигарева - заместителем председателя Национального статистического комитета;
Владимира Боровикова - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике и Республике Мьянма по совместительству.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Геннадия Тимошевича - генеральным директором государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника";
Николая Балигатова - директором ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления";
Татьяны Столяровой Григорьевны - заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям;
Николая Счастного - директором Департамента государственных знаков Министерства финансов.
Кроме того, дано согласие на назнаение:
Ивана Федорова - председателем Лиозненского райисполкома;
Александра Кохана - председателем Петриковского райисполкома;
Сергея Карпенко - председателем Брагинского райисполкома;
Николая Пьявко - председателем Житковичского райисполкома;
Сергея Чарковского - председателем Новогрудского райисполкома;
Андрея Атрушкевича - председателем Пуховичского райисполкома;
Владимира Новицкого - председателем Червенского райисполкома;
Владимира Книги - председателем Глусского райисполкома;
Валерия Носко - председателем Краснопольского райисполкома;
Дмитрия Хайновского - председателем Климовичского райисполкома.
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