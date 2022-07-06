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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ


12:38 07.07.2022

Лукашенко 7 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, он назначил:

Василия Гурского - главным ученым секретарем Национальной академии наук;

Тимофея Жигарева - заместителем председателя Национального статистического комитета;

Владимира Боровикова - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике и Республике Мьянма по совместительству.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Геннадия Тимошевича - генеральным директором государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника";

Николая Балигатова - директором ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления";

Татьяны Столяровой Григорьевны - заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям;

Николая Счастного - директором Департамента государственных знаков Министерства финансов.

Кроме того, дано согласие на назнаение:

Ивана Федорова - председателем Лиозненского райисполкома;

Александра Кохана - председателем Петриковского райисполкома;

Сергея Карпенко - председателем Брагинского райисполкома;

Николая Пьявко - председателем Житковичского райисполкома;

Сергея Чарковского - председателем Новогрудского райисполкома;

Андрея Атрушкевича - председателем Пуховичского райисполкома;

Владимира Новицкого - председателем Червенского райисполкома;

Владимира Книги - председателем Глусского райисполкома;

Валерия Носко - председателем Краснопольского райисполкома;

Дмитрия Хайновского - председателем Климовичского райисполкома.
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