Страховые организации республики собрали за январь-май 2022 года 769,2 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за пять месяца 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,7%.

По добровольным видам страхования за январь-май 2022 года страховые взносы составили 507,2 млн рублей, что на 14,0 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-май 2022 года – 262,0 млн рублей, что на 20,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,9% (за январь-май 2021 года – 67,1%).

За январь-май 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 504,8 млн рублей, что на 91,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-май 2022 года составил 65,6% (за январь-май 2021 года – 56,3%).