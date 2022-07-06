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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛАРУСЬКАБЕЛЬ» ГОТОВИТ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ОТГРУЗКИ НА МОСКОВСКИЙ НПЗ И В АРМЕНИЮ
11:41 07.07.2022
ОАО «Беларуськабель» в настоящее время готовит продукцию для отгрузки на Московский НПЗ и в Армению. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
«На сегодня мы сертифицированные поставщики для компаний нефтегазового комплекса Российской Федерации: «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сибур», «Уралкалий». Мы не гонимся за количеством. Мы делаем ставку на ту продукцию, которая дает добавленную стоимость, позволяет повышать заработную плату и выполнять все взятые на себя обязательства социально-экономического развития предприятия», - рассказал директор предприятия Виталий Шилов.
ОАО «Беларуськабель» увеличивает объемы производства, работает с прибылью и предоставляет социальные гарантии работникам. Стабильность обеспечивается за счет сотрудничества с российскими партнерами. На Россию приходится 95% экспорта. Там же закупается основная часть сырья.
«Беларуськабель» работает только по конкретным заказам, по предоплате.
Среди внутренних партнеров - Беларуснефть и Белорусская железная дорога. Для своевременного выполнения всех заказов компания работает круглосуточно.
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