ОАО «Беларуськабель» в настоящее время готовит продукцию для отгрузки на Московский НПЗ и в Армению. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

«На сегодня мы сертифицированные поставщики для компаний нефтегазового комплекса Российской Федерации: «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сибур», «Уралкалий». Мы не гонимся за количеством. Мы делаем ставку на ту продукцию, которая дает добавленную стоимость, позволяет повышать заработную плату и выполнять все взятые на себя обязательства социально-экономического развития предприятия», - рассказал директор предприятия Виталий Шилов.

ОАО «Беларуськабель» увеличивает объемы производства, работает с прибылью и предоставляет социальные гарантии работникам. Стабильность обеспечивается за счет сотрудничества с российскими партнерами. На Россию приходится 95% экспорта. Там же закупается основная часть сырья.

«Беларуськабель» работает только по конкретным заказам, по предоплате.

Среди внутренних партнеров - Беларуснефть и Белорусская железная дорога. Для своевременного выполнения всех заказов компания работает круглосуточно.