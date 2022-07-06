ЭКОНОМИКА РБ

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПРИНЕС БЮДЖЕТУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 1,7 МЛН РУБЛЕЙ

11:13 07.07.2022 Сумма поступившего в бюджет Витебской области налога на игорный бизнес за январь-май 2022 года составила 1,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это 0,2% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).